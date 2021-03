8 maart 1971 was een zwarte dag in Bilzen. Precies 50 jaar gelden brandde het kasteel van Alden Biesen volledig uit. De ramp werd meteen een kantelmoment voor de landcommanderij, want uiteindelijk bleek het ook de start van de renovatie. Alden Biesen herdenkt de brand met een nieuwe Zomerexpo 'In Vuur en Vlam' waarin getuigenissen gecombineerd zullen worden met origineel beeldmateriaal. Voor een TVL-reeks over Alden Biesen spraken Tom Kums en Jeroen Houben eerder met twee bevoorrechte getuigen: brandweermannen Ludo Nulens en Robert Moors.