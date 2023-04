- Na het interview in het TVL Nieuws waarin burgemeester Wim Dries het tekort aan bankautomaten in Genk aankaartte, lieten de banken weten dat er twee automaten bijkomen. - De Lommelaar die een aanslag wilde plegen tijdens de Miss-België verkiezing mag de gevangenis dan toch niet verlaten. - Het ziet er naar uit dat Jo Brouns in 2024 voor cd&v in Limburg de lijst gaat trekken voor het Vlaams parlement. De partij stijgt in de peilingen en daar zit zijn optreden als minister in het stikstofdossier voor iets tussen.- Hasselt ziet het aantal toeristische overnachtingen verdubbelen. De zon lokt ook vandaag heel wat volk naar het centrum én de Japanse tuin waar de kerselaar in bloei staat.- En uit onderzoek van het Jessa ziekenhuis blijkt: intensieve duursport veroorzaakt meer aderverkalking dan gematigd sporten.