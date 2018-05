Uitbreiding bedrijventerrein Tongeren-Oost

Diamonds are a girl's best friend. Dat geldt voortaan ook voor Maasmechelen Village. Want het outletcenter gaat diamanten verkopen. Het vermaarde huis De Beers uit Antwerpen heeft, samen met de Hoge Raad voor de Diamant, een pop-up store geopend in Maasmechelen Village. Voorlopig voor 3 maanden, tot eind juli, maar - als het even kan - blijft de exclusieve Diamondshop langer open.