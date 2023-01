Uitbreiding studentenarbeid kan horeca en evenementensector redden

Slagerijen van Budgetslager in Bilzen, Maasmechelen en Maaseik houden vandaag - of toch zeker deze voormiddag - de deuren dicht. Er is sociale onrust over de eindejaarspremie bij het bedrijf. Als de directie tegen maandag de dertiende maand niet in orde brengt, volgen er scherpere acties. Budgetslager is de gekende beenhouwer naast de Aldi. Ze is met een twintigtal winkels voornamelijk in Limburg en Antwerpen actief. Er werken 98 mensen.