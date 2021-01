Uitbreidingswerken gemeentehuis Pelt gaan van start

In Rosmeer bij Bilzen heeft de politie gisterenavond een klopjacht gehouden op een dievenbende. Vier Albanezen werden rond 19 uur op heterdaad betrapt bij een inbraak in Riemst. Ze sloegen op de vlucht, maar drie verdachten konden snel ingerekend worden door de politie. Eentje blijft voorlopig voortvluchtig. De politie kreeg rond 19 uur een melding binnen van een inbraakpoging aan de Bilzersteenweg in Riemst. De verdachten sloegen op de vlucht, maar kruisten al snel een politieploeg die de achtervolging inzette. In de Bosstraat in Rosmeer botste het voertuig van de inbrekers tegen het portaal van een huis. De verdachten besloten daarop te voet verder te vluchten. Naast het federaal interventiekorps en politieteams van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst en de politiezone LaMa werden ook een politiehond en een helikopter ingezet tijdens de zoektocht. Twee verdachten konden al snel ingerekend worden door de politie. Zij hadden zich onder een container aan het voetbalveld in de Kerkstraat verstopt. Via de infraroodbeelden van de helikopter werd even later een man ontdekt, die onder een trampoline lag in een achtertuin enkele straten verderop. Ook deze inbreker werd gearresteerd. De drie verdachten worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De vierde inbreker blijft voorlopig nog steeds spoorloos. Later volgt meer in het TVL Nieuws.