- Limburgse eigenaars van zonnepanelen zijn woest op de Vlaamse regering nu blijkt dat ze hun terugdraaiende teller de komende vijftien jaar toch niet meer mogen gebruiken van het Grondwettelijk Hof. Bevoegd minister Zuhal Demir geeft live bij ons duiding over de compensatieregeling die ze uitwerkte.- In Diepenbeek is een studentenhuis gesloten na een corona-uitbraak. Onderzoek moet uitwijzen of het om de uiterst besmettelijke Britse variant gaat. Intussen blijven de coronacijfers in de hele provincie stijgen. - De inwoners van Voeren moeten dan toch niet naar Tongeren voor hun coronavaccinatie. Er komen mobiele vaccinatieteams.- Vanaf februari liggen enkele straten in het hartje van Hasselt een zestal weken open. De werken kaderen in de volledige vernieuwing van de binnenstad. - En Limburgse sportverenigingen vragen in een open brief om hun werking weer te mogen opstarten.