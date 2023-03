Uitslaande brand vernielt huis in Tongeren

"Ik ben er zeker van dat mijn naam gezuiverd zal worden". Het zijn de woorden van Jelle Engelbosch in een exclusief interview met de TVL-Nieuwsredactie. Vandaag kondigde Engelbosch zijn afscheid van de politiek aan. Hij stopt ermee en zal in 2024 niet deelnemen aan de verkiezingen in Sint-Truiden. Engelbosch kwam in een rollercoaster terecht en werd meegesleurd in de schandaalsfeer die Sint-Truiden op zijn grondvesten deed daveren. Veerle Heeren moest opstappen als burgemeester. Maar ook Engelbosch raakte in opspraak en moest er de brui aan geven als schepen en kandidaat-burgemeester in de Trudostad.