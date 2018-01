De wolf die in onze provincie opgedoken is, verbleef de afgelopen dagen in het natuurdomein Koersel-Fonteintje in Beringen. Dat blijkt uit de laatste gegevens die via een halsbandzender verstuurd werden. Want het dier kreeg een gps-zender van de universiteit van het Duitse Dresden, zodat het op de voet gevolgd kan worden. Het is een uniek moment. Want voor het eerst na meer dan een eeuw kunnen we met zekerheid zeggen dat een wolf is opgedoken in Vlaanderen.