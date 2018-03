Uitslaande brand verwoest schrijnwerkerij in Riemst

Rond middernacht er een uitslaande brand ontstaan in de schrijnwerkerij van Moors-interieur in Riemst. De schrijnwerkerij op het industrieterrein is volledig uitgebrand. De brandweerkorpsen van Oost-Limburg en Zuid-West Limburg kwamen massaal ter plaatse en blusten de hele nacht door.



Door het hevige vuur is de constructie van het gebouw ingestort. Er vielen geen gewonden. De brandweer kon het vuur in de loop van de nacht blussen, maar het is wel nodig dat de smeulende vuurhaarden in de stapels houtwerk nog ene tijdlang nageblust worden. Het gerechtelijk labo onderzoekt de oorzaak van de brand.