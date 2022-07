Uitverkocht Rock Herk kan terugblikken op perfecte editie

De burgemeester van Herk-de-Stad, Bert Moyaers, kreeg gisterenavond onverwacht bezoek over de vloer. Twaalf chiromeisjes uit Putte zochten een slaapplaats in Herk-de-Stad. De burgemeester stelde dan maar zijn eigen tuin, een toilet en een tent ter beschikking. Deze ochtend stond er een ontbijt klaar. De meisjes zijn met de fiets onderweg naar hun kampplaats in Bokrijk. Maar de batterijen werden eerst nog even opgeladen in Herk-de-Stad.