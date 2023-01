Uitzendsector wanhopig op zoek naar witte raven door huidige arbeidsmarktkrapte

De Limburgse economie heeft nood aan zuurstof en vers bloed. Dat zegt Voka Limburg, nu we voor turbulente tijden beleven. Het blijkt ook uit het aantal starters. Limburg blijft achterop hinken en heeft een historische achterstand, die we maar niet krijgen goedgemaakt. Vorig jaar verslechterde het startersklimaat met 4 procent. Meer dan 15.000 Limburgers verdienen de kost in een startende onderneming. Met de hoge energie- en loonkosten en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn ze extra kwetsbaar. Toch zijn bijna drie op vier starters na zes jaar nog altijd actief. Er is dus hoop. We gingen kijken bij de jonge start-up ZUUVR in Beringen.