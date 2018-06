Uitzonderlijk veel drijfhout in de Maas

- De Raad van State heeft in een spoedprocedure het protest tegen de bouw van een biostoomcentrale in Beringen afgewezen. Intussen zijn de werken begonnen en rijst er in 12 dagen tijd een 36 meter hoge afvalbunker uit de grond. - In Ham vragen ouders van kinderen met een zeldzame ziekte hulp aan minister van Volksgezondheid Maggie de Block. - Don Bosco Genk hangt na 50 jaar het schooluniform aan de haak. Leerlingen mogen voor het eerst zelf kiezen wat ze dragen om naar school te gaan. .- Kolder in het provinciehuis: de 84-jarige Jef Cleeren wordt depanneur in de deputatie op vier maanden voor de verkiezingen.- En we hebben al een vooruitblik op het Zilverfestival, de opvolger van Rimpelrock in Hasselt.