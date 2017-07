Uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen voor Virga Jessefeesten in Hasselt

- Brandweer en hulpverleners zijn vertrokken, de ge-evacueerde buurtbewoners zijn weer thuis en het is weer stil in de grotten. In Kanne in Riemst hervat het normale leven nadat een moeilijk blusbare brand de omgeving een week lang in de ban hield. - Een Hasseltse hondeneigenaar vermoedt dat giftig vlees in zijn tuin het gevolg is van een uit de hand gelopen burenruzie. - Nog in Hasselt neemt de politie uitzonderlijke anti-terreurmaatregelen voor de Virga Jessefeesten. De ondergrondse parkeergarages gaan dicht en het Kolonel Dusartplein is helemaal afgezet met betonblokken.- En Racing Genk begint met vertrouwen aan het nieuwe voetbalseizoen. STVV start de eerste wedstrijd met vraagtekens.