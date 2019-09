Uniek experiment in Houthalen: Noord-Zuidverbinding hele dag helemaal afgesloten

- Het slachtoffer van een moordpoging in 2015 in Hechtel-Eksel doet voor het eerst zijn verhaal. Het was een berekende executie, zegt hij. Een man en zijn ex-vrouw riskeren elk 8 jaar cel voor de feiten. - Er is geen bewijs, maar wolvenkenners nemen de melding van een man uit Houthalen, die zegt een vijftal wolven gezien te hebben, ernstig.- De Noord-Zuid in Houthalen gaat zondag op slot voor auto's. Het is een experiment waarbij de Grote Baan teruggegeven wordt aan wandelaars en fietsers. Om lange files te vermijden, is een omleiding voorzien. - De vernieuwde chocoladefabriek in Nerem in Tongeren wint de Oscar van de vastgoedsector.- En het bestuur van Racing Genk verwacht een reactie van de spelersgroep na de blamage in Salzburg en hoopt zo de druk op trainer Mazzu weg te houden.