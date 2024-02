Uniek Hasselts model wil antwoord geven op duurder wordende woningmarkt

De Stad Bilzen heeft in het Edelhof in Munsterbilzen een zakdoekenboom geplant. Daarmee beantwoordt de stad aan de vraag van dorpsbewoners om een herdenkingsplek voor overleden kinderen. De boom krijgt een plaats langs het wandelpad aan de noordkant van de vijver. De zakdoekenboom of vaantjesboom (met de wetenschappelijke naam Davidia involucrata) is een loofboom waarbij de bladen aan zakdoekjes doen denken. Het krijgt een opschrift met ‘Ter nagedachtenis van alle overleden kinderen.’ Het Nationaal Park Hoge Kempen plaatste er een zitbank bij waar iedereen die dat wil even kan bezinnen.Vaantjesboom in bloei, bron: Wikipedia De aanplanting van de zakdoekenboom kadert in de herinrichting van het Park Edelhof. “Het kasteelpark wordt een kwaliteitsvolle en duurzame belevings- en ontmoetingsplek waar iedereen zich thuisvoelt,” klinkt het. Het is de bedoeling dat in september de site klaar is.