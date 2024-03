Uniek labo THOREAQ moet bouwsector wapenen tegen uitdagingen in de toekomst

- Limburgse advocaten vragen zich af wat er aan de hand is in de gevangenis van Hasselt. Een moordenaar uit Oudsbergen die onder verhoogd zelfmoordtoezicht stond, slaagt er toch in zichzelf van het leven te beroven. En het gaat niet om het eerste feit dat vragen oproept.- Na zijn controversiële uitspraken over het Vlaams Belang wil Vlaams minister-president Jan Jambon niet meer antwoorden op politieke vragen. Dat bleek vanmiddag bij zijn bezoek aan Flanders Technology and Innovation in Hasselt. - Het meldpunt voor sociale huurders ligt bij de opstart al plat. Er was al kritiek dat kandidaten zich enkel online konden registreren, maar ook dat kon vanochtend niet.- Een gebrek aan variatie in Limburgse tuinen en parken is een bedreiging voor de biodiversiteit. - En het bondsparket overweegt een klacht tegen Westerlo na de salonremise die een opmerkelijk schouwspel maakte in de toegevoegde tijd van de wedstrijd tegen KRC Genk.