Uniek onderzoek van PXL Music: 360 graden audio

En we gaan er uit met muzikaal nieuws uit Genk. Want de 18-jarige rapper Grizmo uit Zwartberg is klaar om zijn debuutalbum op de wereld los te laten. Grizmo laat zich inspireren door de Britse grime scene en rapt ook met een typisch Engels accent dat hij zichzelf aanleerde. Het album heet Paralysed, dat betekent verlamd in het Nederlands. Grizmo is dan ook sinds zijn geboorte verlamd aan de linkerarm. Dat beïnvloedde uiteraard zijn leven, maar hij wil met zijn muziek bewijzen dat alles mogelijk is, zolang je er maar zelf in gelooft.