Na de uitverkochte try-out van The Haunted Youth afgelopen zaterdag organiseert Pukkelpop nog een try-out: headliner Goldband komt naar C-Mine in Genk. Op woensdag 26 juni organiseert Pukkelpop de exclusieve ‘Samen Tegen Elkaar’ try-out van Goldband in C-Mine. Fans krijgen de kans om hun favoriete band in een intieme setting te zien en live de nieuwe nummers van 'Samen Tegen Elkaar', hun tweede album dat uitkomt op 14 juni, te ontdekken. Goldband speelt op zaterdag 17 augustus op de main stage van Pukkelpop. In het najaar staan ze twee keer in het Sportpaleis, hun grootste zaalshow tot hier toe. De ticketverkoop start morgen, dinsdag 4 juni om 12:00 uur via www.pukkelpop.be/try-out. Zolang de try-out niet is uitverkocht, kan elke geregistreerde persoon maximaal 4 tickets bestellen.