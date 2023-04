In Maasmechelen gaan kunstwerken van Hugo Duchateau in dialoog met creaties van andere grote artiesten. Het is een bijzondere expo die vandaag opende want alle werken van de andere kunstenaars hangen normaal bij zijn thuis in Sint-Truiden. Zijn leermeester hangt in zijn slaapkamer, een goede vriend staat in zijn living. De combinatie met eigen werk is boeiend en erg vaak het bewijs dat Limburg steengoed talent telt.