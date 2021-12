- Het bedrijf Illochroma in Genk roept midden in de nacht zijn medewerkers op en start met de productie van miljoenen mondmaskers voor kinderen nadat het overlegcomité een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar invoert. - Tot hun eigen grote verbazing moeten binnenspeeltuinen vanochtend van het ene moment op het andere dan toch dicht. Dat leidt tot emotionele taferelen. Het overlegcomité zet opnieuw een hele sector voor het blok omdat het vergeet haar eigen beslissing mee te delen. - Zowel de experts als de Limburgse ziekenhuizen reageren ontgoocheld op de uitkomst van het overlegcomité dat voor de derde keer in drie weken samenkomt zonder veel te beslissen. Bijna alle adviezen van de experten zijn in de prullenmand beland. - Restaurant Ralf Berendsen bij La Butte Aux Bois in Lanaken is verkozen tot het beste hotelrestaurant van het land. - En de asielen zitten overvol omdat eigenaars massaal honden dumpen die ze in huis haalden tijdens de eerste lockdown.