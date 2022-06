Universiteit Hasselt opent state of the art anatomiezaal met 14 snijtafels

De temperaturen schieten deze week de hoogte in, maar we mogen niet vergeten dat er heel wat studenten met hun neus in de boeken zitten. De blokperiode is gestart en daarom zoeken heel wat studenten verkoeling in één van de blokbars. Wij gingen een kijkje nemen in de blokbar die gevestigd is in de vipruimte van de Trixxo Arena in Hasselt.