- In Diepenbeek komt een fietster om het leven nadat ze is aangereden door een dronken bestuurder die vluchtmisdrijf pleegt. Het ongeval gebeurde op een moordstrook.- Het gemeentebestuur van Diepenbeek wil nog voor het einde van de week overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer over de verkeersveiligheid op de gewestweg.- Zutendaal en Houthalen-Helchteren zijn in Limburg de grootverdieners van de opbrengsten van trajectcontroles. Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder stelt een onderzoek in naar de wildgroei van trajectcontroles.- In Bilzen zitten de werken voor het grootste overwegenproject in België op schema.- En Lommel SK start met de bouw van een gloednieuw trainingscomplex.