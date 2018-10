Universiteit Hasselt start eigen onderzoek naar luchtvervuiling

Leerlingen die les krijgen via een tablet of een digitaal bord, het komt steeds vaker voor. In Vlaanderen werken ruim 9 op de 10 lagere klassen met een smart bord. De scholen willen meegaan met de tijd en willen de lessen aantrekkelijker maken, al kost het wel veel geld. In de kleuter-en basisschool 't Wijdeland in Brustem beginnen ze zo vroeg mogelijk met het digitaal lesgeven.