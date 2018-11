UNIZO Limburg: "Ondernemers verdienen meer erkenning"

Het is vandaag de Dag van de Ondernemer. Dat is een initiatief van UNIZO en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, waarbij zelfstandigen en KMO’s in de kijker gezet worden. Eén van hen was Studio Mattes in Herk-de-Stad, dat op ambachtelijke wijze servies maakt voor restaurants in heel de wereld.