Bij ons in de studio Hendrik Essers van werkgeversorganisatie VOKA die vanavond haar jaarvergadering houdt in het Ethias Theater in Hasselt. Volgens de werkgeversorganisatie is het Spartacus-plan één en ondeelbaar en moeten bijgevolg alle drie de tramlijnen aangelegd worden, ook die van Hasselt naar Maastricht. In een studiogesprek in ons middagnieuws reageert Voka voor het eerst op de aanhouding van haar voorzitter Francis Wanten in een onderzoek naar mogelijke activiteiten van zijn bedrijf.