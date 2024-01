UNIZO wil duurzaamheidsindex: "Haal fossiele brandstoffen uit de berekening van de index."

In Hasselt is op 10 jaar tijd 1 op 5 winkels verdwenen. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Locatus. Er zijn vandaag ruim 200 winkels minder dan 10 jaar geleden. Op Oostende na kent Hasselt procentueel gezien de grootste achteruitgang van het aantal winkels in heel Vlaanderen. Opvallend is dat een aantal van die voormalige winkelpanden wordt ingevuld door horecazaken. Zo wordt bijvoorbeeld een schoenenwinkel een koffiebar of een ontbijtzaakje. Het aantal horecazaken in de stad is in dezelfde periode toegenomen met 10 procent. In vergelijking met andere centrumsteden is Hasselt de kampioen van restaurants en eetgelegenheden.