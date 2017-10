Urbain Vandeurzen: "Uitdaging is niet jobs scheppen, maar jobs invullen"

In het voorjaar van 2018 al moet er een nieuw futuristisch gebouw staan, net naast het voormalige koolmijngebouw in Houthalen-Helchteren. De nieuwbouw moet startende ondernemers van Greenville de kans geven om te experimenteren in een eigen labo. De incubator met de focus op groene energie, schakelt zo een versnelling hoger. Greenville is de vierde halte in onze reeks over zes incubatoren van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, 5 jaar na de sluiting van Ford Genk.