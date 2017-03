Urban Trail laat deelnemers door Plopsa Indoor lopen

Vanaf 1 april opent Casa Temporalis in Tessenderlo officieel de deuren. Het nieuwe doorgangshuis biedt plaats aan dak- en thuislozen. Het project kon er komen dankzij de financiële steun van Lions Club Tessenderlo dat 500.000 euro inzamelde. De uitbating van het doorgangshuis en de begeleiding van de bewoners zal door CAW Limburg verzorgd worden. In nauwe samenwerking met het Sociaal Huis Tessenderlo zal CAW via de nodige begeleiding ervoor zorgen dat het doorgangshuis een hefboom kan worden naar een nieuwe thuis. Het was Minister Vandeurzen die Casa Temporalis officieel opende. “We zetten heel sterk in op daklozen en huisvesting en dit project biedt hierin een enorme ondersteuning” aldus Jo Vandeurzen. De minister voegt er aan toe dat het belangrijk is dat alle partijen niet terugschrikken voor het “not in my backyard” syndroom. Deze samenwerking tussen privatieve, locale en regionale besturen mag dan ook gezien worden als een model van hoe het kan en zou moeten, klinkt het.