Urban Trail voor jongeren in Bocholt

Het Terhills Cablepark in Dilsen-Stokkem krijgt een opblaasbaar aquapark met obstakels tot wel 4 meter hoog. De waterattractie laat 140 mensen per uur tegelijk klimmen over hindernissen, glijden over de kussens en er is ook een waterspektakel. Het waterpark opent op 23 juni de deuren. Het park is toegankelijk voor iedereen vanaf acht jaar. Je kan er de hele zomer terecht tot en met september. De attractie is ook toegankelijk bij slecht weer. Wetsuits zijn inbegrepen in de prijs van 12 euro per uur. Momenteel zijn er ook al waterski- en wakeboardfaciliteiten op de locatie.