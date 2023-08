Urenlange zoekactie naar sporen in verdwijningszaak Elke Wevers levert niets op

De verdachte van een steekpartij in Bilzen is aangehouden onder elektronisch toezicht. Hij is vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter wegens opzettelijke slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden. Het steekincident deed zich dinsdagavond voor in een appartement in de Sint-Lambertuslaan in Bilzen. De interventieploegen van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst gingen ter plaatse na een melding van een ruzie tussen een moeder en haar 30-jarige zoon. De 58-jarig moeder werd gewond aangetroffen. De politie diende de eerste zorgen toe in afwachting van de hulpdiensten. Het slachtoffer had steekwonden op beide onderbenen en werd voor verzorging naarhet ziekenhuis in Tongeren overgebracht. De verdachte werd opgepakt en overgebracht naar het commissariaat in Bilzen.