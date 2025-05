Urinegooier die Sven Pichal aanviel, reageert voor het eerst

door Margo Ombelets

De man die ex-radiopresentator Sven Pichal met een fles urine bespoot, vertelt voor het eerst zijn verhaal. De man is het beu dat kindermisbruik niet hard genoeg bestraft wordt, en wilde daarom het heft in eigen handen nemen. Hij beseft dat met urine gooien misschien niet het beste plan was. Maar hij hoopt wel dat zijn actie ervoor zorgt dat meer mensen hun stem laten horen en willen protesteren tegen kindermisbruik.