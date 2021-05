Vaccinatie voor jongeren komt in het gedrang na dood van 39-jarige vrouw in ons land

- Facebook verwijdert de steungroep voor Jürgen Conings. Ook het profiel van de spoorloze militair is gewist. - 11 juli komt als datum in het gedrang dat iedere volwassen Vlaming minstens één keer geprikt is tegen corona. - 9 juni wordt dan weer WEL haalbaar voor de versoepelingen in onder andere de horeca en de fitness. Het aantal bezette intensieve covid-bedden in de ziekenhuizen zakt nog deze week onder de 500. - Het failliete festival Blues Peer start een geldinzameling om een doorstart te maken. - En Racing Genk wil de ploeg zoveel mogelijk samenhouden. Dat zei technisch directeur de Condé in TVL Sportcafé.