Voeren telt van alle Limburgse gemeenten het minst aantal gevaccineerden. De cijfers liggen er tien procent lager. Burgemeester Gaens is zich bewust van het probleem en denkt het met de Nederlanders en Franstaligen te maken heeft. Die hebben zich in Nederland of in Wallonië laten vaccineren, en staan hier niet geregistreerd. De vaccinatiegraad moet omhoog. En dus krijgen de Voerenaars een brief in de bus en kunnen ze voor hun prik terecht bij de dokter of tijdens een open prik dag in Voeren.