Vader van ontvoerde 13-jarige Genkenaar zegt dat het goed gaat met zijn zoontje

- Dit nieuws staat bijna volledig in het teken van de ontvoering van een 13-jarige Genkenaar. De jongen werd 42 dagen vastgehouden en werd pas losgelaten toen zijn ouders een losgeld van miljoenen betaalden.- De ontvoerde jongen stond vannacht plots onverwacht op de stoep bij zijn ouders. Zijn vrijlating was voor zowel de familie als de speurders een verrassing. Het gerecht pakte 7 verdachten op. De meesten zijn allemaal geradicaliseerde moslims.- Toen de kidnappers de jongen ontvoerden, droegen ze politie-uniformen. De gangsters kozen hun slachtoffer uit nadat ze een krantenartikel lazen over de vermeende rijkdom van zijn familie, die actief was in het drugsmilieu.- De jongen heeft de ontvoering goed doorstaan. Dat zegt zijn vader tijdens een ontmoeting met onze journalisten. - En wat is er van de Sport? Hoe komen de grote Limburgse sportclubs de coronacrisis door en hebben ze nog een toekomst na de crisis? De TVL-sportjournalisten zoeken het uit in een nieuwe reeks.