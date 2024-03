Vader van slachtoffer vechtpartij Bree getuigt: "Meer jongeren afgeperst door amokmakers."

Het Truiense Punch Powertrain is in een ongeziene clash verzeild met Stellantis, een jarenlange klant van het bedrijf. De Frans-Italiaans-Amerikaanse autogigant boven Peugeot, Citroën, Opel en Fiat claimt het ­volledige eigenaarschap van een joint venture die cruciaal is voor het voortbestaan van de Truiense autotoeleverancier. Komende week zijn daarover debatten voor de Hasseltse handelsrechtbank. De problematische financiën bij Punch maken de Truiense slagkracht zwak. En dat zorgt voor bezorgdheid over de toekomst.