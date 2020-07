Vakantiebeleving vervangt bessenpluk bij Blueberry Fields in Beringen

Wanneer je deze zomer even verpoost op een bankje in Kinrooi, dan is de kans groot dat je daar ook kan genieten van een goed verhaal. Op veertien zitbanken verspreid over de gemeente werd een QR-code aangebracht. Voorbijgangers die de code scannen, krijgen een verhaal te horen. Het project ‘Het Bankje’ is een initiatief van Open Doek, een organisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel. Ook het amateurtheater lijdt zwaar onder de coronacrisis. Omdat de theaterhonger bij de liefhebbers blijft knagen, lanceert Open Doek een project dat voldoet aan alle coronaregels. ‘Het Bankje’ is een podcast die deze zomer over heel Vlaanderen en Brussel te beluisteren zal zijn via een QR-code op een zitbank. Podcast In de podcast ‘Het Bankje’ ben je als toevallige voorbijganger getuige van de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op de plek waar je zit. Verschillende disciplines uit de amateurkunsten werkten hiervoor samen: theatermakers en acteurs, schrijvers en visueel-grafische talenten. Allen samen hebben meer dan 100 amateurkunstenaars meegewerkt aan de podcast met 20 verschillende dialogen. 50 steden en gemeenten De podcast is te beluisteren van 15 juli tot 31 augustus in meer dan 50 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel, waaronder ook Kinrooi. “Met dit nieuwe project willen we tonen dat amateurkunsten ook in Kinrooi belangrijk zijn”, zegt burgemeester Jo Brouns (CD&V). “Het Bankje is ook een oplossing voor het wegvallen van heel wat andere zomeractiviteiten en evenementen in de gemeente.” De stickers met een QR-code werden aangebracht op veertien locaties in Kinrooi. Op deze zitbanken kan je tijdens de zomer genieten van een verhaal: Dalerstraat (Finse piste), Geistingen Mariapark, Manestraat, Dorpsplein Kinrooi, De Goort (twee zitbanken), Dodendraad, Heerweg, Dwarsstraat, Vilgertenweg Kessenich, Kinrooi kerk, Nelisveld, Oud Kevelaer, Maasdijk en Klimaatbos Vilgertenweg.