Vakantieganger uit Lanaken van kastje naar de muur gestuurd bij invullen registratieformulier

- De spookrijder in Houthalen-Helchteren heeft de ravage niet met opzet veroorzaakt. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen. De 64-jarige man uit Hechtel-Eksel heeft een medisch verleden. Mogelijk werd hij onwel achter het stuur.- Bij de ongevallen op kruispunten in Houthalen en Helchteren raakten 14 mensen gewond. Twee van hen zijn er erg aan toe.- We maken een reconstructie van de feiten met een brandweerman die als één van de eerste hulpverleners ter plaatse was. - Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen. Met een hittegolf op komst is een goede ventilatie noodzakelijk in de strijd tegen corona. - En in heel Limburg schrijft de politie dit weekend 47 boetes uit tegen mensen die geen mondmasker dragen waar het verplicht is. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie.