Aan het station van Hasselt is een 35-jarige treinbestuurder uit Genk het slachtoffer geworden van zinloos geweld. De man stond voor het station te wachten toen hij plots werd aangevallen door twee onbekende mannen. Hij liep daarbij verwondingen op aan het gezicht. Hij is ook werkonbekwaam. Het is niet de eerste keer dat er zulke feiten gebeuren in de Hasseltse stationsbuurt.