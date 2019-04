Vakantiekamp doet familieleden van kankerpatiënten op adem komen in Peer

Aan het Albertkanaal in Zutendaal is de nieuwe stalen boogbrug naar haar definitieve plaats gevaren. De herbouw van de brug kadert in de opwaardering van het Albertkanaal. In totaal worden er zo 62 bruggen verhoogd naar 9,10 meter om de binnenvaart een boost te geven. De Vlaamse overheid investeert 10 miljoen euro in de werken aan de brug in Zutendaal.