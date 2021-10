"Het is maar na verschillende weigeringen om de vragenlijst in te vullen dat de langdurig zieke een sanctie zal krijgen", sust de Limburgse minister in de regering, Meryame Kitir. Volgens Kitir zullen ook werkgevers bij wie verdacht veel mensen uitvallen, verantwoordelijk worden gesteld. In de voorstellen is er sprake van het storten van een bijdrage in een fonds voor preventie. En de mutualiteiten worden beloond als ze scoren op het vlak van re-integratie. Daarvoor dient het systeem van de terug-naar-werk-coaches. Kitir sluit een nieuwe migratiegolf om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen, niet uit. Ze was vanmiddag te gast in het TVL Nieuws.