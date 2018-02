Vakbonden Carrefour voeren actie in Genk

De provincie Limburg wil samen met Nederlands-Limburg en Duitsland, zeg maar de Euregio, 500 erkende vluchtelingen aan een job helpen in de zorgsector. Bedoeling van dit Euregionaal project is om de openstaande vacatures in de zorg in te vullen. Verpleegkundigen en zorgverleners zijn knelpuntberoepen. Erkende vluchtelingen die in de zorg willen en kunnen werken, helpen zo niet alleen zichzelf vooruit, maar ook de Limburgse economie.