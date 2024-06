Vallen voor Aziatische hoornaars zijn succes: al 11 koninginnen gevangen in Pelt

In de aanloop naar de verkiezingen heeft Vlaams Belang 75.000 euro uitgegeven om Vlaams minister Zuhal Demir persoonlijk aan te vallen op sociale media. Dat bleek vanmiddag tijdens een debat tussen Demir en Vlaams Belang-kopstuk Chris Janssens. De aanval op Demir is opmerkelijk. Chris Janssens reikte haar eerder in de studio van TV Limburg nog de hand om samen te werken. Ook in het TVL-debat met Steven Vandeput deed Janssens het aanbod om samen te werken. Van dat gebaar blijft enkele dagen later niets meer over. Vanmiddag waren Demir en Janssens snoeihard voor elkaar.