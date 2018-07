Valse verkopers van Eneco aan het werk in Leopoldsburg

In Zutendaal is de politie binnengevallen in een woning die ingericht was als drugslabo. Speurders troffen er verschillende vaten met chemicaliën aan, en heel wat materiaal dat gebruikt werd voor het zuiveren van cocaïne. Drie personen, twee mannen en een vrouw van 63 uit Zutendaal, werden opgepakt. Een link met de drugsvaten die een dag eerder in Genk werden ontdekt, is er voorlopig nog niet volgens het parket.