Van hoofdpijndossier naar akkoord met een Limburgse strik: dit is het stikstofakkoord

- Het slachtoffer van de vechtpartij tussen tienermeisjes in Maasmechelen moet minstens twee weken thuis herstellen van de klappen die ze kreeg. Dat zegt het meisje in een gesprek met TV Limburg.- Volgens de Maasmechelse burgemeester Raf Terwingen valt Campus de Helix niets te verwijten in de vechtpartij. In eerste instantie begint de opvoeding van het kind bij de ouders, zegt de burgemeester.- Topadvocaat Jan Swennen wil vrijdag duidelijkheid over tegenstrijdige verklaringen van de verdachten van de brandstichting in Beringen die het leven eiste van twee brandweermannen. De families van de slachtoffers willen weten waarom de brand werd gesticht.- De Limburgse ministers Zuhal Demir en Jo Brouns reageren tevreden op het stikstofakkoord. Boeren en milieuverenigingen hebben nog vragen.- En Hasselt bouwt in de Elfde Liniestraat een studentencampus naar Amerikaans model uit. De heraanleg van het Kapermolenpark start begin januari.