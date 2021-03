De federale gerechtelijke politie is al heel de ochtend huiszoekingen aan het doen in het kader van een groot drugsonderzoek. Dat meldt onder andere de RTBF en wordt ook bevestigd door het federaal parket. De politie viel deze ochtend binnen op een 200-tal plekken over het hele land. Het zwaartepunt van de acties ligt in Antwerpen en Limburg. De actie zou deze ochtend om 5 uur gestart zijn. Er worden 1.500 agenten ingezet. De huiszoekingen zijn op poten gezet door het federaal parket in samenwerking met het parket van Antwerpen, en kaderen binnen een groot onderzoek naar georganiseerde misdaad en drugshandel. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet duidelijk. Het parket zou later over de resultaten van de actie communiceren.