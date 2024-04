Van vrijdag 12 april op zaterdag 13 april nachtelijke asfaltwerken op E314 in Genk

De putten en de gaten in de weg rondom het station van Hasselt zijn een doorn in het oog voor buschauffeurs en reizigers. Het asfalt is helemaal naar de vaantjes. De socialistische vakbond ACOD trekt aan de alarmbel. De bussen ondervinden schade, omdat ze het asfalt dikwijls raken. De situatie is niet alleen voor bussen, maar ook voor andere weggebruikers vervelend en ronduit gevaarlijk. ACOD vraagt om de gaten op te vullen in afwachting van de werken die volgend jaar normaal gezien moeten starten.