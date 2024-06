In Zutendaal is ophef ontstaan nu bekend werd dat het voormalige hotel Apollo wordt omgebouwd tot een opvangcentrum voor 60 asielzoekers. Burgemeester Ann Schrijvers is verontwaardigd omdat ze pas recent op de hoogte werd gebracht van het opvanginitiatief door het Rode Kruis en Fedasil. Het oude hotel is gelegen in een woonstraat zonder goede voorzieningen of openbaar vervoer. De burgemeester reageert bijzonder boos.