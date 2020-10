Vanaf juni 2021 rijden er treinen tussen Pelt en Brussel

Drie scenario's blijven nog over voor de aanleg van de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren. Het gaat om twee varianten van de doortocht en één variant van de oostelijke omleiding via het Europark. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters bekendgemaakt. Opmerkelijk: de westelijke omleiding, waar jarenlang zoveel over te doen was en waar een bitse, juridische strijd rond uitgevochten werd, is definitief van de baan. Wegens onhaalbaar, maar ook te duur. Het blijft het voornemen van de Vlaamse ministers Peeters en Demir om in het voorjaar het definitieve tracé van de Noord-Zuidverbinding te kiezen en nog deze legislatuur aan de aanleg te beginnen. Dat zou historisch zijn, want de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren is al 50 jaar een twistappel.