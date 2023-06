Vanaf morgen kan je zwemmen in Kelchterhoef... op voorwaarde dat er voeldoende redders zijn

Neeroeteren is klaar voor hét feest van het jaar. De dorpskermis opent vandaag en is na drie edities uitgegroeid tot een vierdaags festival met 20.000 bezoekers. Het dorp in Maaseik heeft de kermis in het Maasland weer op de kaart gezet. Er moesten tegen de trend in attracties geweigerd worden. Zes jaar geleden was de kermis er dood en begraven. De revival vandaag is te danken aan enkele ondernemende vrienden. En er geldt geen standgeld aan de Bosbeek.