* In Hasselt heeft de verdachte van een aanranding van een 14-jarig meisje zich gemeld bij politie LRH. Vanmorgen was er nog een opsporingsbericht verspreid door de federale politie. * Vanavond om tien uur start alweer een nieuwe spoorstaking. Dit keer legt een kleinere onafhankelijke spoorvakbond het werk 7 dagen neer tegen de besparingsplannen van de federale regering. * De Limburgse ASLGroup breidt zijn vloot verder uit. Het gloednieuwe vliegtuig komt vanuit Canada en kreeg een warm welkom op de luchthaven van Antwerpen. * En vanavond moeten de Rode Duivels in Genk een 3-1-achterstand ophalen in tegen Oekraïne om in Divisie A van de Nations League te blijven. Zo meteen in Score gaan we al eens live naar de Cegeka Arena.